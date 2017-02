De deur uit . . . .

Ons hotel Americain in Amsterdam

De deur uit? Er zijn van die momenten. Wij vierden ons 50-jarig huwelijk en werden door onze kinderen getrakteerd op de Musical Ciske de rat in het De La Mar Theater in Amsterdam. Een schot in de roos. En er was nog veel meer!

Op naar Amsterdam dus, met de trein en tram sta je in een oogwenk voor het hotel. Ik had er wat tegenop gezien omdat het weer stormachtig was en er niet veel goeds was voorspeld, wel de code oranje. Het waaide stevig en het miezerde maar er was voor ons niets aan de hand.

Ciske de Rat – de Musical

Ciske de Rat – de Musical is gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker en vertelt het beroemde verhaal van het Amsterdamse straatschoffie Ciske. In de musical wordt naast het verfilmde verhaal van de kleine Ciske, ook het verhaal van de volwassen Cis de man (Danny de Munk) verteld. Andere rollen worden gespeeld door onder anderen Brigitte Nijman, Bas Keijzer, Ellen Evers en Ad Knippels.

We verbleven die nacht in Hotel Americain in Amsterdam, de buurman van het De La Mar Theater. Daar werden we om drie uur in de middag al hartelijk ontvangen.

Voor ons was voorafgaand aan de voorstelling een diner gereserveerd in het theater. We troffen André van Duin aan in het restaurant, die lieten we met rust en hij ons ook trouwens. Het restaurant is behangen met foto’s van beroemdheden die in het De La Mar optraden, een geweldige ambiance.

De Musical was toch echt wel een belevenis. De kwaliteit van Nederlandse Musicals is zeer hoogstaand wat ook wel blijkt uit de recensies en het feit dat er al weer extra voorstellingen gepland zijn. We hebben er zeer van genoten.

Na afloop hebben we met Rodger, onze zoon die in Amsterdam woont in het café van Americain nog een afzakkertje gepikt en zijn toen het comfortabele bed van onze luxe hotelkamer gedoken. Over de nacht daar doe ik verder geen mededelingen.

Het ontbijt in het restaurant Americain is een belevenis. Vanaf maandag worden de uitzendingen van Jinek en Pauw over de verkiezingen hiervandaan uitgezonden. De voorbereidingen zijn al getroffen, De spots waren nog niet aan. De ober was zo begripsvol om de consumpties van Rodger niet in rekening te brengen omdat zijn gezelschap bedoeld was om de rekening namens de kinderen voor ons te voldoen. Americain, een pluim voor de service en gastvrijheid.

Na het uitgebreide ontbijt gingen we met Rodger de stad in die hij op zijn duimpje kent. We houden van stadwandelingen en in Amsterdam is altijd wel wat te beleven. In de Westerkerk oefende toen we naar binnenwandelden een zangkoor uit Louisiana. Het koor zou die middag een concert verzorgen, maar zo werden wij vast getrakteerd op hun indrukwekkend gezang.

De stad was volop in bedrijf en het weer werkte ook mee. Heerlijk om dan door die grachtenstraatjes te struinen langs de bekende Amsterdamse curiositeiten als de Westerkerk, het Anne Frank huis, de beelden van de Amsterdamse beroemdheden als Johnny Jordaan, tante Leen en anderen. We genoten van onze minivakantie Amsterdam en de lokale producten.

Kinderen hartelijk bedankt voor deze onvergetelijke momenten. De foto’s spreken voor zich!