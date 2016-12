KCK

De Nieuwe Kampeer & Caravan Kampioen is weer binnen. Ik heb een abonnement erop. Meestal laat ik dat een jaartje doorlopen, maar dan ben je ook wel weer op de hoogte van alle nieuwtjes van de adverteerders. Het blad drijft duidelijk op de advertenties, maar toch ben ik iedere maand weer nieuwsgierig naar de inhoud. De KCK verschijnt 11 keer per jaar. Tegenwoordig mag je een abonnement per maand opzeggen, maar het komt er steeds niet van bij mij.

De aankondiging van het natuurboek Buiten Gebeurt Het staat op pagina 13. Leuk, ik kreeg het van onze kinderen met de kerstdagen. Lijkt me interessant om meet te maken wat de boswachter Arjan Postma te vertellen heeft. Ik ben graag in de natuur, maar mij ontgaat veel. Ik moet ergens op geattendeerd worden, dan zie ik het ook. een vriend van mij was jager, meer een stroper eigenlijk, maar die ziet ook alles in de natuur. Als ik met hem wandel kan ik meegenieten van alles wat hij wel waarneemt en ik dan ook omdat hij mij er bij betrekt.

Na wat stellingen van de Hymer directeur, sluikreclame dus, kom ik bij een reportage over De Drôme, een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders, ook voor ons. Niet te veel tekst, maar wel fraaie plaatjes die de sfeer daar goed weten te treffen. twee jaar geleden kwamen we hier Sonja Barend nog tegen op de gezellige markt van Nyons. We hebben heerlijke wandelingen gemaakt in de Drôme en we stonden op een camping van een truffelboer. Kan het Franser?

Ik neem bladerend in de KCK vluchtig kennis van de rijeigenschappen van twee auto-caravan combinaties. Een betaalbare Seat en een voor mij niet te betalen Ford. Vervolgens wordt me een vergelijkende test voorgeschoteld van combinaties met een automaat als trekauto versus een handbak. Als ik naar de prijslijst van de testauto's kijk dan houd ik het toch maar bij onze combinatie, een Fiat 500L met een tweede hands ERIBA-touring Familia erachter. We kamperen best wel vaak, maar zoeken vooral de zon en de natuur op, dan hoeft een superdeluxe combinatie niet zo. We leven buiten!

Ik maak kennis met de Averso Plus 520TL. Toch wel opmerkelijk wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is voor een nieuwprijs van 21.340,00 euro. Er moet dan wel een stevige trekauto voor, maar ja als je die al als leasebak bezit? Wat houdt je dan tegen?

Mannen blijven jongens is het thema van een vader-zoon artikel dat me doet denken aan de jeugd die wij altijd op onze kampeerplekken troffen. We hebben er velen, jongens en meisjes, leren kanovaren. Ze zijn nu zelf vader of moeder maar vaak nog betrokken outdoormensen die outdoor van alles ondernemen als ATB- en kanotochten en wandelingen in Nepal, ondergrondse grot-expedities, internationale kanopolowedstrijden en nog veel meer van die dingen die we zelf vroeger en ook nu nog wel leuk vinden.

DE KCK-award is gewonnen en toegekend aan een mobiele? Safe Camperkluis. Voor een adviesprijs van 329,00 euro kun je er een hebben in het portier van je Camper. Nou ja . . . . Marit van Bohemen moest nog even nadenken of ze wel in de juri wilde. Ik kan me er iets bij voorstellen.

Gelukkig duik ik daarna in een artikel over het Zwoele Zweden. Nederlandse kampeerbusjes schijn je er altijd wel tegen te komen. Ik ken het meer uit de outdoor literatuur als kano- en natuur Eldorado. Ik ben er nooit geweest. Als het drie dagen regent is de vakantie voor mijn vrouw al helemaal voorbij dus kiezen we meer voor het zuiden. Een vriendin van ons ging met haar man altijd naar Scandinavie en is daar nog steeds enthousiast over. Nu trekt ze veel met ons op, de zuidelijke natuur in al bij voorbeeld de Auvergne met nog veel authentieke, ruige natuur.

Achtereenvolgens duiken we dan nog even Mamibië binnen, hoe kom je daar nou terecht? Vervolgens Schotland. Het einde van de wereld en dan op naar De Verenigde Staten. Een virtuele wereldreis met de KCK. Toch ook wel weer leuk en interessant om er in mee te dwalen. In de praktijk zal het wel kanoën in Friesland worden als ik weer eens een expeditie ga ondernemen.

Dan nog een hoofdstuk over technische zaken als het testen van een tweedehands Eldiss Odyssey 432 caravan. Dergelijke caravans blijken na ongeveer 9 jaar nog 8000 euro waard te zijn of is dat de vakhandelsprijs? We zagen op de jaarlijkse tweedehandsbeurs in Zeewolde van de ANWB wel betere aanbiedingen.

Zonnepanelen blijk je ook al te kunnen kopen als je onafhankelijk wilt zijn van de stroompaal. Wij kunnen ook zonder omdat de koelkast ook uitstekend op gas functioneert en we in de vakantie geen TV kijken. De rest werkt ook op batterijtjes. Maar gelukkig meestal is er toch wel een stroompaal voorhanden.

Een Victorinox jachtmes aanschaffen voor 131,00 euro doe ik ook nog maar even niet. Ik kreeg al van onze vriendin een prachtige kanjer van en breed inzetbaar Opinel-mes waar ik heel blij mee ben. Ook een robuust hulpmiddel.

Nog even de Oranjes achterna in Luxemburg een land waar we graag onze korte vakanties beleven net als in Ootmarsum-Dinkelland met een 8,5 als Zoover-waardering. We waren er nog met ons kampeerclubje in het afgelopen voorjaar.

Zo mijn reis door de KCK zit er weer op. Ik denk dat ik het abonnement toch nog maar even laat lopen. De dagen lengen en het verlangen om er weer op uit te gaan met het caravannetje houd ik graag levend.