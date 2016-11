Germaanse Boeren





Een wandeling die ik gemaakt heb voor De Mooiste Routes. De wandeling gaat van het centrum van Wekerom naar het station Lunteren en is 12km lang. Woensdag is mijn wandeldag dus vandaag deze mooie route maar eens wandelen in mijn uppie. Vaak organiseer ik op de woensdag een wandelpool, maar nu dus alleen op pad. Dat heeft ook zijn voordelen. Ik hoef met niemand rekening te houden en je loopt meer kans wild tegen te komen. Ik had mijn fototoestel maar eens meegenomen.

De wandeling voert in eerste instantie door het agrarische veld bij Wekerom. Tot het natuurpark het Wekeromse Zand volg ik een Klompenpad. Eenmaal door het draaihek het afgesloten natuurgebied in vervolg ik mijn eigen gemaakte traject en ik tref het, een moeflon kudde staat mij achter de bosschages nauwlettend te volgen. Het lukt me daar een foto van te maken waarna de kudde op de vlucht slaat. Ik wandel door naar het wilsobservatiepunt, helaas geen wild op de uitkijkpost. Ik vervolg mijn weg langs een ven dat is ontstaan door dat destijds het zand tot onder grondwater niveau verwaaide. Het diende lang als zwembad voor de lokale agrarische jeugd, maar is nu een drinkplaats voor het wild. Ik wandel door naar de gereconstrueerde Germaanse Hoeve, een bijzonder plekje met een verwijzing naar het 1530m verderop gelegen gerenoveerde Middelpunt van Nederland waar ik vervolgens naar toe wandel. Het weer is prachtig op deze novemberdag, wel 10 gr. en het zonnetje breekt ook nog door de sluierwolken. Even verderop beland ik bij het nieuw geconstrueerde uitzichtpunt bij het restaurant De Goudsberg. Een fraai punt om de prachtige omgeving ta aanschouwen. Door het Luntersche Bos en langs de bij ATB-ers geliefde zandkuilen wandel ik naar het eindpunt van deze wandeling, het station Lunteren. De wandeling is goed te doen met OV. Van station Ede Wageningen nam ik om 10:21 uur de bus lijn107 naar Wekerom en aan het eindpunt reisde ik om 13:07 met de trein van de Valleilijn terug naar station Ede Wageningen, waar ik om 13:16 weer aankwam. Het voordeel van zo’n lijnwandeling is dat je door een uitgestrekt gebied wandelt, in dit geval zeer afwisselend. Ik sluit een routekaartje bij dit artikeltje. U vindt het routekaartje in het fotoalbum waarvan u hieronder een link vindt. U kunt de route ook downloaden via www.demooisteroutes.nl met een routebeschrijving en een routekaart en als u dat wilt kunt u er ook een gps-bestand voor uw gps-apparaat downloaden. Een absolute aanrader deze wandeling.

















































